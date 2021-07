Vacinação em Porto Alegre segue para pessoas com 30 anos ou mais no fim de semana

A vacinação contra a Covid-19 será mantida para todos os porto-alegrenses com 30 anos ou mais neste fim de semana. A prefeitura informou que, no sábado (31) e domingo (1°), pessoas com as faixas etárias já contempladas também podem buscar os locais de vacinação para receber a primeira ou a segunda dose do imunizante.

Não ocorrerá vacinação para adolescentes com comorbidades, gestantes e puérperas. Este grupo será retomado na segunda-feira (2). Haverá esquema especial de vacinação no sábado em cinco locais (veja abaixo). Serão dois drive-thrus e três Unidades de Saúde, todos operando das 8h às 17h.

A imunização continua para os públicos já contemplados anteriormente na campanha: profissionais de saúde e de apoio à saúde, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência permanente e lactantes (que estejam amamentando bebês com até 12 meses).

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho em Porto Alegre. Para o grupo das comorbidades e deficiências, é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down).

Segue disponível a segunda dose para todos que estão com o esquema vacinal em atraso da Coronavac e quem recebeu AstraZeneca há pelo menos dez semanas. Não haverá aplicação de segunda dose Pfizer, pois não existem pessoas com doses com prazos determinados para o período. Segundo determinação do Ministério da Saúde, desde 14 de junho o intervalo entre a primeira e segunda dose do imunizante Pfizer é de dez semanas.

Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Sábado, das 8h às 17h

Drive-thru do Shopping Bourbon Wallig (av. Grécia, 1.500 - Cristo Redentor), híbrido, atendendo pedestres e veículos

Drive-thru do Big Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300 - Cristal)

Auditório da Escola Júlio de Castilhos (entrada pela R. Laurindo - Santana)

Clínica da Família Álvaro Difini (r. Álvaro Difini, 520 - Restinga)

Unidade de Saúde São Carlos (av. Bento Gonçalves, 6670 – Partenon)

Domingo, das 9h às 13h

Unidade Móvel de Saúde irá levar a vacinação até a comunidade do bairro Hípica. O serviço estará instalado na Escola Cesi - (av. Juca Batista. 4770 - Hípica), das 9h às 13h.