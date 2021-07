Porto Alegre amplia pontos de testes gratuitos de Covid-19

Porto Alegre ganhou mais pontos de coleta para testes da Covid-19. A partir desta segunda-feira (26), as unidades com testes rápidos de antígeno passam de cinco para 18. O foco são os pacientes sintomáticos, explica a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A coleta nasal é feita no posto de saúde de preferência entre o terceiro e o quinto dia após o início dos sintomas que podem ter relação com o novo coronavírus, orienta a SMS.

Os pacientes passam por avaliação médica e, se há indicação, são encaminhados para testagem na própria unidade. Os resultados saem em aproximadamente 15 minutos. O teste é eficiente para identificar mais rapidamente casos confirmados da doença e realizar as medidas de isolamento necessárias, diz a pasta.

Qujem tiver diagnóstico negativo no teste de antígeno e persistir com sintomas será encaminhado para a realização de um novo exame, do tipo RT-PCR, para confirmação.

No Aeroporto Salgado Filho, passageiros que chegam também podem fazer a testagem para Covid-19. Os testes do tipo RT-PCR são oferecidos a pessoas residentes em Porto Alegre ou que permanecerão na cidade por pelo menos quatro dias. O teste deverá ser realizado até sete dias após o desembarque. Para ter acesso ao exame, o viajante deve preencher o Formulário de Retorno do Viajante. Ele receberá, por e-mail, as instruções para coleta em laboratório parceiro da prefeitura.

Unidades de saúde com teste rápido de antígeno em Porto Alegre: