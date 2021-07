Prefeitura amplia locais de vacinação contra a Covid-19 por agendamento

A Prefeitura de Porto Alegre vai disponibilizar, a partir da próxima segunda-feira (26), o agendamento prévio da aplicação da segunda dose de Coronavac/Butantan pelo aplicativo 156+POA. Quatro unidades de saúde irão oferecer o serviço: Bananeiras, Cristal, Chácara da Fumaça e São Cristóvão. As agendas já estão disponíveis para aplicação das 10h às 19h (exceto a Unidade Bananeiras, que funcionará das 9h às 17h), para todos os vacinados com a primeira dose há 28 dias ou mais. Para fazer o agendamento, basta fazer o download do aplicativo 156+POA, verificar os locais e escolher os horários disponíveis. O serviço está disponível para celulares das plataformas Android e IOS.

O número de unidades que oferecem aplicação da segunda dose de Oxford/AstraZeneca por agendamento pelo app também será ampliado. A vacinação estará disponível para todas as pessoas vacinadas com o imunizante há 12 semanas, em 6 unidades de saúde: Belém Novo, Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém, Santo Alfredo, São Cristóvão e Vila Jardim. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. De acordo com a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, o objetivo é facilitar o acesso da população à vacina contra a Covid-19. “O agendamento garante mais conforto e agilidade na vacinação”, destaca.

A prefeitura também disponibiliza o agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 31 anos ou mais, de segunda a sexta-feira, em período noturno (das 18h às 21h), em três unidades de saúde: São Carlos, Morro Santana e Tristeza. Já a retomada da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer/Comirnaty depende da chegada de nova remessa de imunizantes.

Confira as unidades de saúde que disponibilizam vacinação por agendamento:

Primeira dose - segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, exclusivamente para pessoas com 31 anos ou mais:

São Carlos - avenida Bento Gonçalves, 6670 - Partenon

Morro Santana - rua Marieta Menna Barreto, 210 - Protásio Alves

Tristeza - avenida Wenceslau Escobar, 2442 - Tristeza

Segunda dose Oxford/AstraZeneca - segunda a sexta-feira, 10h às 19, para vacinados há 12 semanas:

Belém Novo - rua Florêncio Farias,195 - Belém Novo

Diretor Pestana - rua Dona Teodora, 1016 - Farrapos

Nossa Senhora de Belém - rua João do Couto, 294 - Belém Velho

Santo Alfredo - rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

São Cristóvão - rua Coronel Ricardo Leal Kelleter, 137 - Bairro Rubem Berta

Vila Jardim - rua Nazaré, 570 - Bom Jesus

Segunda dose Coronavac/Butantan - segunda a sexta-feira, 10h às 19h (exceto US Bananeiras), para vacinados há 28 dias:

Bananeiras (atendimento das 9h às 17h) - avenida Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Cristal - rua Cruzeiro do Sul, 2702 - Bairro Santa Tereza

Chácara da Fumaça - rua Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mário Quintana

São Cristóvão - rua Coronel Ricardo Leal Kelleter, 137 - Bairro Rubem Berta