Rio Grande do Sul registra mais de 64 mil novos casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou um aumento de novos casos de Covid-19 acima da média dos últimos meses, com mais de 64 mil notificações nesta sexta-feira (23). Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram 64.056 confirmações da doença somente neste dia. A maioria está em Porto Alegre (14.994), seguida de Caxias do Sul (9.693), Pelotas (4.616), Viamão (3.261), Rio Grande (2.818), Santo Ângelo (2.661), Sapucaia do Sul (2.015), Flores da Cunha (1.520), Farroupilha (1.372), Nova Prata (1.254), Uruguaiana (1.079) e Ijuí (1.016).

Com isso, o Estado já conta com 1.343.586 contaminados, somando as ocorrências dos 497 municípios. Destes, 1.298.583 (97%) já se recuperaram e outros 11.940 (1%) seguem em acompanhamento. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SRS), desde o início da pandemia, 8% dos infectados necessitaram hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Até esta sexta, foram 102.784 internos.

A doença tem matado 289,8 pessoas a cada 100 mil em todo o Estado, e - com o registro de 62 óbitos nesta sexta-feira - o novo coronavírus já responde por 32.972 vítimas fatais em território gaúcho.

Ainda conforme o boletim diário da SES, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 69,1%. Do total de 3.415 leitos disponíveis, 998 estão ocupados por pacientes positivados para a Covid-19. O volume de pessoas atendidas nestes locais já significou maioria entre os casos, principalmente no primeiro trimestre do ano, mas vem diminuindo desde junho e dá sinais de que o avanço da vacinação contra a doença vem impactando positivamente o combate à pandemia no Estado, com menos ocorrências de casos graves.