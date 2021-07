RS registra mais 409 casos de Covid-19 neste domingo

Com mais 409 confirmações de casos positivos para Covid-19 neste domingo (18), o Rio Grande do Sul alcançou 1.271.270 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Dessa população, 1.228.419 pessoas, ou 97% do total, estão recuperados. Outros 10.117 infectados estão em acompanhamento. Os dados são de boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Ainda neste domingo, foram registrados mais 19 óbitos no Rio Grande do Sul. Com isso, o total de mortes decorrentes da doença no Estado chega a 32.642 pessoas.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 72,7%. Dos 3.415 leitos de UTI para adultos no Rio Grande do Sul, 2.483 estão ocupados por pacientes. Destes, 1.165 (46,9%) estão positivados para Covid-19 e 100 são suspeitos de estarem infectados com a doença.