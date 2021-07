Porto Alegre amplia vacinação para quem tem 34 anos a partir desta segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre divulgou, neste sábado (17), que ampliará a faixa etária de vacinação, que até então estava em 35 anos. Na segunda-feira, será a vez de quem tem 34. Na terça, quem tem 33.

A aplicação estará disponível para residentes em Porto Alegre em 12 unidades de saúde (confira a lista abaixo), das 8h às 17h, e no drive híbrido do Bourbon Wallig (acesso de carro ou a pé), das 9h às 17h. Pessoas com 34 anos ou mais também poderão agendar a aplicação da primeira dose pelo aplicativo 156 POA. Há agendas disponíveis para esta segunda-feira nas unidades de saúde Morro Santana, Tristeza e São Carlos. O serviço é oferecido das 18h às 21h.

A informação foi divulgada no Instagram da secretaria. Neste sábado, foram registrados 4.296 novos casos positivos para Covid-19. Só em Porto Alegre foram 372.

Nesta semana, chegaram novas doses de vacina, o que permitiu o avanço. Na sexta-feira, o governo de São Paulo entregou ao Ministério da Saúde mais um lote de 1 milhão de doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19, produzida no Instituto Butantan. Com a remessa, as liberações somam 55,149 milhões de doses fornecidas ao Programa Nacional de Imunização (PNI) desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira os locais de vacinação para a 1ª doses na Capital

Unidade de Saúde

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Restinga - das 8h às 17h

Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Sarandi - das 8h às 17h

Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 - Belém Novo - das 8h às 17h

Camaquã - Rua Prof. Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176 - Camaquã - das 8h às 17h

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Glória - das 8h às 17h

Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Passo d'Areia - das 8h às 17h

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Santa Tereza - das 8h às 17h

Modelo - Na Escola Estadual Julio de Castilhos - Santana (entrada pela R. Laurindo) - das 8h às 17h

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Protásio Alves - das 8h às 17h

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Santa Cecilia - das 8h às 17h

Santa Marta - Rua Cap. Montanha, 27 - 1° andar - Centro Histórico - das 8h às 17h

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Partenon - das 8h às 17h