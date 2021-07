Desigualdade marca perfil de vítimas de Covid-19 no RS

A pandemia do novo coronavírus já faz parte da vida diária dos brasileiros há um ano e meio. Quando desembarcou no País, ela atingia, principalmente, pessoas das classes mais altas, que haviam viajado recentemente ou tido contato com viajantes. Com o passar do tempo, porém, foi se alastrando por toda a sociedade e o que se dizia era que a Covid-19 era democrática, atingido a todos indistintamente. Os números, porém, mostram que a doença não é tão democrática assim.

As estatísticas da pandemia no Rio Grande do Sul mostram que, quanto maior a distância social, mais forte são os efeitos da pandemia na população. Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), com dados até o dia 6 de julho, aqueles que não possuem escolaridade alguma têm apresentaram letalidade hospitalar 129% maior que a de pessoas com Ensino Superior no RS.

A letalidade hospitalar ficou na casa dos 21% para quem tem graduação superior no Estado. Para quem nunca frequentou a escola, ela fica por volta de 48%. Ou seja, entre aqueles que não possuem um ano sequer de ensino escolar, 48 a cada 100 hospitalizados morreram. Entre quem tem Ensino Superior, 21 a cada 100 internados perdeu a vida.

No boletim anterior, a secretaria destacava outro ponto que mostra o tamanho do impacto da desigualdade escolar e sua relação com o novo coronavírus no Estado. "Pessoas da faixa etária dos 20 a 29 anos analfabetas apresentaram letalidade hospitalar similar à de pessoas da faixa etária de 60 a 69 anos com Ensino Superior", diz o documento.

A desigualdade do impacto da pandemia também pode ser observada quando o recorte analisado é o de raça/cor. Entre as pessoas brancas, a letalidade hospitalar por Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 34%. Entre negros, ela passa para 39%.

Nesse quesito, o boletim da SES-RS destaca uma distorção nos dados. Como possuem maior média de idade, ou seja, vivem mais, a população branca acabou mais afetada pela pandemia, que vitima mais os idosos. Ou seja, a letalidade em hospitais entre negros é maior mesmo que essa população tenha um percentual menor de pessoas com idade acima dos 60 anos.