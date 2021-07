Lote com 310,5 mil doses de vacina da AstraZeneca desembarca em Porto Alegre

As 310,5 mil doses de vacinas da AstraZeneva enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado, nesta quinta-feira (15), desembarcaram no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 17h30min. Parte do lote - 123 mil doses-será encaminhada às 29 cidades de fronteira com a Argentina e o Uruguai, para ampliar a imunização de primeiras doses e tentar conter o avanço da variante Delta do coronavírus nessas localidades.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as demais vacinas serão destinadas a outros municípios, para que possam avançar na imunização por idade da população. A decisão foi tomada nesta quinta (15), em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre Estado e representação dos municípios, por meio do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS).

A SES também entregará 378.530 doses da AstraZeneca que estavam reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para a segunda dose. Os lotes serão distribuídos nesta sexta (16).

Para conter a entrada de novas variantes em locais de fronteira, a SES orientou ainda o reforço do monitoramento de casos suspeitos, rastreamento de contactantes e envio de testes rápidos, além do projeto de testagem por RT-PCR de caminhoneiros com destino à Argentina e ao Chile.

Até o momento, já são cinco casos suspeitos da variante Delta no Estado , dois em análise pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e outros três divulgado nesta quinta, e que também serão remetidos à instituição para confirmação.

Municípios da fronteira que irão receber as vacinas: