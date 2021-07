Porto Alegre amplia vacinação para homens com 36 anos nesta terça

Nesta terça-feira (13), a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre será ampliada para homens e mulheres com 36 anos ou mais. A primeira dose estará disponível em em 12 unidades de saúde, das 8h às 17h. A imunização também segue para os públicos já contemplados anteriormente na campanha, como profissionais da educação, pessoas com deficiência e com comorbidades.

vacinação de mulheres dessa idade Segundo a prefeitura, não serão abertas unidades de vacinação em drive-thru devido ao baixo quantitativo de doses necessárias, na comparação com períodos anteriores. A faixa etária de 36 anos na Capital atinge cerca de 16,5 mil pessoas. Nesta segunda (12), já havia iniciado a

Também estará disponível a vacina em segunda dose para todos os que estão com o esquema vacinal em atraso da Coronavac e para quem recebeu AstraZeneca há pelo menos 12 semanas. Não haverá aplicação de segunda dose de Pfizer, pois não existem pessoas com doses com prazos determinados para o período. Segundo determinação do Ministério da Saúde, desde 14 de junho o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante da Pfizer é de 12 semanas.

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na cidade. Já para o grupo das comorbidades e deficiência é necessário comprovar a condição (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta terça- feira (12):

Pimeira dose e segunda dose (Coronavac)

12 unidades de saúde, das 8h às 17h

• Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

• Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

• Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

• IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

• Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

• Modelo - auditório do Colégio Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

• Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

• Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

• Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

• São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

Segunda dose da AstraZeneca