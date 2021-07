Porto Alegre mantem vacinação de pessoas com 37 anos neste final de semana

O final de semana em Porto Alegre será marcado pela continuidade da vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 37 anos ou mais, além dos grupos prioritários. Não haverá aplicação das segundas doses de imunizantes.

No sábado (10), será aplicada primeira (D1). Os locais de imunização são no drive-thru do Shopping Bourbon Wallig (avenida Grécia, 1.500 - bairro Cristo Redentor), híbrido, atendendo pedestres e veículos, e no auditório da Escola Estadual Júlio de Castilhos (rua Laurindo, S/N - bairro Santana), das 9h às 17h. Já no domingo (11), a Unidade Móvel de Saúde irá levar a vacinação até a comunidade do Morro Santa Tereza. O serviço estará instalado no estacionamento da TVE (rua Corrêa Lima, 2.118), das 9h às 13h. (veja os locais no fim do texto).

É necessário apresentar documento de identidade com CPF e para aqueles que vão receber a segunda dose também deve ser apresentada a carteira com registro da primeira aplicação. Pessoas que trabalham em instituições de ensino devem comprovar o vínculo, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

Vacinação em Porto Alegre neste sábado (10)

Primeira dose Coronavac, Astrazeneca

Drive-thru do Shopping Bourbon Wallig- Avenida Grécia, 1.500 - bairro Cristo Redentor

Auditório da Escola Estadual Júlio de Castilhos- Rua Laurindo, S/N - bairro Santana

Vacinação em Porto Alegre neste domingo (11)