RS lança painel com informações sobre variantes do coronavírus em circulação

painel site Informações detalhadas sobre as variantes do coronavírus em circulação no Rio Grande do Sul passam a ser disponibilizadas, a partir desta terça-feira (6), pelo governo do Estado. Por meio de um novoinformativo publicado junto aoque concentra as questões da pandemia, é possível acessar os sete boletins genômicos divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e consultar gráficos e mapas relacionados às cepas.

sendo predominante a variante P1 Até o momento foram identificadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) e outros laboratórios parceiros 25 linhagens do vírus no Estado,

A ferramenta reúne dados acumulados desde o primeiro boletim genômico divulgado pela SES e amostras coletadas em todas as regiões do Estado, desde o início da pandemia . As informações apresentadas serão atualizadas semanalmente.

Na primeira parte do painel aparecem dados sobre as chamadas Variantes de Preocupação (VOC, do inglês variants of concern), que apresentam evidências científicas de alteração do comportamento do vírus, tornando-o mais agressivo, mais transmissível ou mais resistente a vacinas.

Até esta terça, a variantes de preocupação identificadas no RS foram 1.375 amostras da Gamma (P1), encontrada pela primeira vez em Manaus, e duas amostras da variante Alpha (B.1.1.7), encontrada pela primeira vez no Reino Unido.

Informações sobre as amostras que passaram pelo sequenciamento de genoma completo e a listagem de todas as variantes já identificadas no Rio Grande do Sul, independentemente de ser de preocupação ou não, também podem ser encontradas no painel.