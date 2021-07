Porto Alegre soma 63% da população vacinável com primeira dose; 39 anos pode se vacinar nesta 4ª

A vacinação da Covid-29 em Porto Alegre atinge nesta quarta-feira (7) as pessoas com menos de 40 anos. Chega a vez de quem tem acima de 39 anos. Até sexta-feira (9), a aplicação avançará até 37 anos , segundo cronograma da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A Capital alcançou nesta terça-feira (6) 63% de cobertura da população vacinável (acima de 18 anos) com primeira dose (D1). Quase 700 mil pessoas foram imunizadas com D1. Com segunda dose (D2), o alcance é de 34% do público vacinável, segundo o vacinômetro municipal.

A imunização segue ta,bém para os públicos prioritários e aqueles que precisam completar o esquema vacinal, com a D2.

Aqueles que precisam receber a primeira dose (D1) devem procurar as 20 unidades de saúde, que atenderão das 8h às 17h e em três drive-thrus, das 9h às 17h.

Já o público que precisa fazer a segunda dose, serão mais de 33 unidades de saúde, com horários das 8h às 17h, três drive-thrus, das 9h às 17h, e 24 farmácias parceiras, das 9h às 17h. (Veja os locais no fim do texto).

A aplicação da primeira dose, só será realizada através da apresentação do documento de identidade com CPF e comprovante de residência ou de vínculo de trabalho em Porto Alegre. É preciso comprovar o vínculo com a instituição de ensino, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

A faixa etária terá redução gradual da idade, passando para pessoas com 38 anos ou mais a partir de quinta-feira (8) até chegar a 37 anos ou mais, na sexta-feira (9).

Vacinação em Porto Alegre neste quarta-feira

Primeira dose:

Drive-thru das 9h às 17h

Barra Shopping Sul - Acesso pela avenida Diário de Notícias, 300, bairro Cristal

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS, bairro Partenon

Shopping Bourbon Wallig - avenida Assis Brasil, 2611, bairro Cristo Redentor (acesso de carro pela av. Grécia a partir da rua Antônio Joaquim Mesquita)

20 unidades de saúde, das 8h às 17h

Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - bairro Coronel Aparício Borges

Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

Chácara da Fumaça -Avenida Estrada Martim Félix Berta, 2432 – Mário Quintana

Glória - Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

Modelo - auditório do Colégio Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

Mato Sampaio -

Navegantes - Avenida Pres. Franklin Roosevelt, 5 – Navegantes

Panorama - R. Rômulo da Silva Pinheiro, S/N – Lomba do Pinheiro

Passo das Pedras I - Av. Gomes de Carvalho, 510 - bairro Passo das Pedras

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

São Cristóvão -

Tristeza - Avenida Wenceslau Escobar, 2442 – Tristeza

Segunda dose da Coronavac/Butantan:

Drive-thru das 9h às 17h

12 unidades de saúde, das 8h às 17h

Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

Glória - Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

Modelo - vacinação transferida para o auditório do Colégio Estadual Júlio de Castilhos (acesso pelo estacionamento, na rua Laurindo)

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 - bairro Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - bairro Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

Segunda dose da Pfizer:

Duas unidades de saúde, das 12h às 17h

Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - bairro Santana

Segunda dose AstraZeneca/Oxford:

Drive-thru das 9h às 17h

33 unidades de saúde, das 8h às 17h ( confira no link

21 farmácias parceiras, das 9h às 17h ( confira no link

R. Cruzeiro do Sul, 2702 – Santa Tereza

Rua Dona Teodora, 1016 – Bairro Farrapos

Av. Guarujá, 190 – Guarujá