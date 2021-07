Mortes de gestantes e puérperas por Covid-19 disparam no RS em 2021

Mário aponta que a secretaria tem trabalhado junto aos serviços de atenção básica e orientado sobre a necessidade da triagem das gestantes para o diagnóstico da Covid-19, com monitoramento e fluxos de encaminhamento ágeis e adequados. Ainda de acordo com ele, estão sendo feitas capacitações e atualizações nos serviços de internação para a qualificação do manejo no atendimento de gestantes. “(Elas) necessitam de um serviço de internação com mais peculiaridades em relação ao público em geral”, destaca.

As internações por Covid-19 também cresceram significativamente de 2020 para 2021, ainda que o período analisado no ano atual corresponda apenas à metade do anterior. Enquanto em todo 2020 foram registradas oficialmente 199 internações de gestantes e puérperas no Estado, em 2021, até o fim de junho, foram notificadas 830 hospitalizações desse grupo populacional por causa da doença – um aumento de 317%.

Em 2021, até o final da Semana Epidemiológica 25 - encerrada em 29 de junho – faleceram 42 gestantes e 33 puérperas no Rio Grande do Sul em razão do vírus Sars-Cov-2.

A epidemia sem fim. Enquanto a Europa, os Estados Unidos, a Nova Zelândia e diversos outros países já voltaram praticamente à normalidade, o Brasil segue contando seus milhares de mortos diários. Todas as vidas importam, e cada um daqueles que se foi deixou dor e saudade no coração dos que ficaram. No entanto, algumas mortes parecem tocar ainda mais fundo, entre elas, as de crianças e as de mulheres grávidas. E os números de óbitos de gestastes e puérperas (mulheres que tiveram seus bebês recentemente) em 2021 no Rio Grande do Sul são assustadores.

Relação entre gravidez e tromboses aumenta risco de gestantes

Uma das razões para que gestantes sejam consideradas um grupo que merece atenção especial em relação à Covid-19 diz respeito às alterações que ocorrem no organismo da mulher grávida e a relação dessas alterações com uma das características da doença causada pelo novo coronavírus. No período da gestação, há uma tendência à ocorrência de hipercoagulação, o que aumenta o risco de tromboses, principalmente em mulheres que já possuem fatores hereditários para isso.

Paralelamente a isso, cada vez mais, ciência enxerga a Covid-19 como uma doença trombótica. Em um artigo publicado em abril deste ano na revista científica Memórias do Instituto Osvaldo Cruz, da Fiocruz, um grupo de dez pesquisadores brasileiros defende que o Sars-Cov-2 seja considerado o primeiro agente reconhecido por atuar aumentando a formação de coágulos (também chamados de trombos) que podem obstruir a circulação sanguínea.

Considerando as evidências de hipercoagulação na doença, os autores propõem que a Covid-19 seja a primeira infecção classificada como febre viral trombótica. Atualmente, o agravo é classificado como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). “Em pacientes internados, vemos manifestações trombóticas a despeito da prática clínica usual de tromboprofilaxia (terapia para prevenir a formação de coágulos). Também há descrição de eventos tromboembólicos após a alta hospitalar, e a formação excessiva de coágulos é observada nas análises histopatológicas em casos de óbito por Covid-19”, afirma o coordenador da UTI do Hospital Pró-Cardíaco e primeiro autor do artigo, Rubens Costa Filho. “Avaliar os parâmetros de coagulação é, pelo menos, tão importante quanto avaliar os parâmetros respiratórios nos pacientes com Covid-19”, aponta o chefe do Laboratório de Patologia do Instituto Osvaldo Cruz e autor do artigo, Marcelo Pelajo Machado.

A relação da Covid-19 com as tromboses já havia sido constada no início da pandemia. Ainda em março de 2020, a médica pneumologista Elnara Negri, que trabalha no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e do Hospital Sírio Libanês, também de São Paulo, havia percebido o caráter trombótico da doença, e artigos nas revistas Nature e Science já tratavam da questão.