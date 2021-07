Unidade móvel para vacinação estará no bairro Cavalhada neste domingo

A imunização contra a Covid-19 continua neste domingo (4) para a faixa etária a partir dos 43 anos e os demais grupos em vacinação. O local da aplicação será a unidade móvel da SMS, que estará estacionada no Campo do Periquito, no bairro Cavalhada (avenida Vicente Monteggia, 2709), das 9h às 13h.

Estarão disponíveis na unidade móvel D1 para todos os públicos e D2 AstraZeneca e Coronavac para quem tomou a primeira dose há mais de 12 semanas ou 28 dias, respectivamente.

Neste sábado (3), três voos trazendo novas remessas das vacinas Pfizer, AstraZeneca e Janseen chegaram ao Rio Grande do Sul. As vacinas da Janssen e da Pfizer serão distribuídas aos municípios na segunda-feira (5). As da AstraZeneca não deverão ser distribuídas de imediato, uma vez que estão reservadas para a aplicação da segunda dose.

Vacinação no domingo

O quê: primeira dose contra Covid-19 e segunda dose de AstraZeneca/Oxford e Coronavac/Butantan

Público dose 1: pessoas com 43 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Público dose 2: quem tomou a D1 há 12 semanas ou mais (AstraZeneca) e quem tomou a D1 há mais de 28 dias (Coronavac)

Horário: 9h às 13h

Onde: Unidade Móvel SMS – Campo do Periquito

Endereço: avenida Vicente Monteggia, 2709, Cavalhada

Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência ou de vínculo de trabalho em Porto Alegre. É preciso comprovar o vínculo com a instituição de ensino, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.