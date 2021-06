Rio Grande do Sul anuncia calendário completo de vacinação

Em anúncio de última hora na manhã desta quinta-feira (24), o Governo do Rio Grande do Sul anunciou o plano detalhado de vacinação, reiterando compromisso de aplicar a primeira em toda a população adulta até 20 de setembro.

A novidade é o detalhamento do plano de cobertura vacinal até lá. O Palácio Piratini definiu um cronograma com estágios divididos em seis faixas etárias: pessoas com 50 anos ou mais devem receber pelo menos a primeira dose até a próxima quarta-feira (30).

Quem tem 45 anos ou mais, deve ser vacinado entre 1º e 15 de julho; pessoas acima de 40 anos devem se vacinar entre 16 e 31 de julho; a previsão para acima de 35 anos é de 1º a 15 de agosto; para acima de 28 anos, 16 a 31 de agosto; e para acima de 18 anos, 1º a 20 de setembro.

Calendário de vacinação contra a Covid-19 no RS. Governo do Estado/Divulgação/JC

Esse cronograma “considera o fluxo da entrega de doses que é projetado pelo Ministério da Saúde, mantendo o ritmo que temos hoje”, declarou o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB). Segundo ele, o plano pode tanto atrasar, caso haja diminuição nas remessas enviadas por Brasília aos estados, como correu na última semana, quanto ser adiantado, caso o fluxo de envio dos imunizantes e acelere.

“Lamentavelmente, o Brasil atrasou a vacinação por decisões equivocadas por parte de quem deveria comandar esse processo”, disse o governador em críticas diretas ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal do presidente Jair Bolsonaro.

Se a meta é vacinar toda a população gaúcha adulta até 20 de setembro, e considerando que a vacina da AstraZeneca* é a com maior intervalo entre as duas doses (3 meses), a expectativa é que todas as pessoas maiores de 18 anos estejam com a imunização completa antes do natal no Rio Grande do Sul.

Leite comemorou o fato de que “O RS continua entre estados que mais vacina no País, com 15% da população já com duas doses” recebidas. A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, lembrou que “vacina boa é a que está no braço do cidadão”, avisando que os municípios e as pessoas não podem escolher o imunizante de um fabricante em detrimento de outro.

“Temos a segurança de que se o Ministério da Saúde continuar encaminhando vacinas no mesmo ritmo, sem mais atrasos, talvez possamos até dar maior cobertura vacinal, porque já temos 210 municípios já com algum registro de vacina em pessoas com menos de 50 anos” celebrou também a chefe da saúde gaúcha.