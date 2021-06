Secretaria de Saúde distribui nova remessa de vacinas nesta sexta-feira

Após receber 434.820 doses de vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (23) , a Secretaria Estadual da Saúde (SES) irá distribuir na sexta-feira (25) os imunobiológicos às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS), dando seguimento à campanha de imunização contra o coronavírus no Estado.

A nova remessa irá contemplar a população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e trabalhadores da educação em municípios que ainda precisam de doses para esses grupos e, especialmente, para avançar na vacinação por idade.

As vacinas da Coronavac/Butantan serão utilizadas para aplicação da primeira e segunda doses. Metade do lote será distribuído para primeira dose, que já será aplicada na sexta, e o restante será reservado para a D2 (segunda aplicação). Já as vacinas da Pfizer e da Janssen serão todas para primeira dose.

As decisões foram pactuadas em reunião ocorrida no final da tarde desta quarta-feira (23) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representantes do Estado e municípios.