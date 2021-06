Porto Alegre mantém vacinação para segunda dose nesta quinta e abre agendamento para a primeira

Nesta quinta-feira (24), pelo segundo dia consecutivo, Porto Alegre manterá a imunização contra a Covid-19 para pessoas que precisam fazer a segunda dose (D2) e completar o esquema vacinal. Primeiras doses (D1) para público acima dos 50 anos só estão sendo oferecidas mediante agendamento pelo aplicativo da prefeitura, para aplicação na sexta (25).

nesta quarta só foram disponibilizadas segundas doses chegada de imunizantes A limitação de primeiras doses ocorre em função do baixo estoque de vacinas. Por conta disso,na cidade. Na noite desta quinta é aguardada ade três laboratórios na Capital.

unidades de saúde do Morro Santana, Tristeza e São Carlos, são feitos Os agendamentos para D1, oferecidas nas, são feitos pelo aplicativo 156+POA, enquanto houver horários disponíveis , com oferta das 8h às 21h, com intervalo de 20 minutos.

É necessário apresentar documento de identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação. Pessoas que trabalham em instituições de ensino devem comprovar o vínculo, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

A D2 das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer estarão disponíveis em seis unidades de saúde, da 8h às 17h. Já em 31 farmácias parceiras estarão sendo oferecidas as aplicações da Pfizer, das 9h às 17h - com exceção da Panvel do Iguatemi, que abre às 10h (veja os locais no fim do texto).

Nesta quinta não haverá atendimento em drive-thru.

Vacinação em Porto Alegre nesta quinta-feira

Onde receber a D2 da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer

CF Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Centro de Saúde Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – Centro

Onde receber a D2 da Pfizer