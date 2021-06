Porto Alegre aplica somente a segunda dose da vacina da Covid-19 nesta quarta-feira

ocorrerá via agendamento, pelo aplicativo 156+POA Em função do baixo estoque de vacinas, nesta quarta-feira (23) Porto Alegre vai manter a vacinação contra a Covid-19 somente para pessoas que precisam fazer a segunda dose (D2) e completar o esquema vacinal. A aplicação da primeira dose para pessoas com 50 anos ou mais, enquanto houver horários disponíveis.

A D2 das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer estarão disponíveis em seis unidades de saúde, da 8h às 17h. Já nas 31 farmácias parceiras que irão aplicar a Pfizer o horário é das 9h às 17h - com exceção da Panvel do Iguatemi, que abre às 10h (veja os locais no fim do texto). Não haverá atendimento em drive-thru.

É necessário apresentar documento de identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação. Pessoas que trabalham em instituições de ensino devem comprovar tal vínculo, além de comorbidades e deficiência (exceto Síndrome de Down). Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal.

Vacinação em Porto Alegre nesta quarta-feira

Onde receber a D2 da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer

CF Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Centro de Saúde Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – Centro

Onde receber a D2 da Pfizer