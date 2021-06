Barreira no Aeroporto Salgado Filho detecta 12 passageiros com Covid entre 1,8 mil testados

A operação de controle sanitário iniciada na segunda-feira (14) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, já registou 12 testes postivos de Covid-19. O total de testes aplicados em passageiros que desembarcam no terminal chegou a 1.765 nesta sexta-feira (18).

A ação será feita até 27 deste mês, incluindo sábado e domingo, em três turnos, desde o primeiro voo que desembarca na Capital até o último de cada dia. Após este período, a continuidade da operação será avaliada pelas autoridades sanitárias.

a operação de controle sanitário busca identificar já no aeroporto Com o surgimento de novas variantes do coronavíruas,as pessoas que possam ter tido contato com as cepas em locais onde a transmissão do vírus já foi confirmada.

O trabalho é feito pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e Secretaria Estadual de Saúde, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), companhias aéreas e Fraport Brasil, concessionária do terminal.