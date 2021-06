Rio Grande do Sul tem 9.986 novos casos de Covid-19

O novo coronavírus já infectou quase 1,2 milhão de pessoas em todo o Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Nesta sexta-feira (18), foram confirmados 9.986 novos casos e mais 113 mortes em decorrência da Covid-19, totalizando mais 30,2 mil vítimas fatais no Estado. São 266,1 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a taxa de recuperados é de 95% (1.122.250 indivíduos), enquanto 2% (23.776) ainda estão em acompanhamento.

Dentre os novos casos conformados, a maior incidência desta sexta-feira ocorreu em Porto Alegre (2.085), seguida de Caxias do Sul (789), Pelotas (416), Xangrilá (323), São Leopoldo (253), Carazinho (244) e Gravataí (243).

Ainda de acordo com o balanço do governo, até agora 93.907 pessoas precisaram de hospitalização por conta do novo coronavírus e atualmente a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 87,3%. Ao todo, 1.825 dos 2.966 pacientes internados em 3.396 leitos de unidades de tratamento intensivo estão com Covid-19.