Porto Alegre realiza mutirão neste sábado para completar imunização com a Coronavac

Atualizada às 11h42min

Em Porto Alegre, um mutirão é realizado neste sábado (19) a fim de acelerar a imunização completa daqueles que já tomaram a primeira dose da Coronavac. A vacinação ocorrerá em três drive-thrus e em quatro unidades de saúde. Confira:

Drive-thrus (9h às 17h):

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club – Sarandi

Big Barra Shopping Sul - Acesso pela av. Diário de Notícias, 300 – Cristal

PUCRS - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

Unidades de saúde (9h às 15h):

US Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Glória – Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Jardim Leopoldina - Rua Orlando Aita 130, Bairro Jardim Leopoldina

No domingo (20) pessoas com 51 anos e outros grupos que estão sendo imunizados recebem a primeira ou segunda doses de Astrazeneca/Oxford na unidade móvel que estará na estrada das Quirinas, na Lomba do Pinheiro. Confira os detalhes no serviço abaixo.

município está vacinando pessoas com 51 anos completos , fora dos grupos prioritários, além de trabalhadores da educação no ensino superior (escolas de graduação), profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos, gestantes e puérperas e população em situação de rua.