RS recebe novos lotes com 110 mil doses da Coronavac e 141 mil da Pfizer

Atualizada às 11h52min

O Rio Grande do Sul recebeu novo lote com 141.570 doses de vacinas Pfizer na madrugada desta sexta-feira (18) e de outras 110,2 mil da Coronavac por volta das 10h. As vacinas da Pfizer servirão para prosseguir com a vacinação da população em geral, por idade, trabalhadores da educação superior e gestantes e puérperas sem comorbidades. Já as da Coronavac irão completar a imunização dos gaúchos com a vacina em atraso.

As vacinas serão distribuídas ainda nesta sexta às coordenadorias regionais. A ideia é que os municípios realizam a aplicação ainda neste final de semana.

A chegada de vacinas da Coronav irá zerar o atraso da D2. De acordo com Secretaria Estadual da Saúde, há exatamente 110 mil doses faltantes para completar o esquema vacinal dos municípios.