Lote de Coronavac que chega ao RS vai zerar atraso de segunda dose

110.200 doses de vacinas Coronavac aguardadas Previstas para chegar ao Estado na madrugada desta sexta-feira (18), asserão distribuídas ao longo do dia às Coordenadorias regionais de Saúde, e serão destinadas à aplicação de segundas doses aos gaúchos com a vacina em atraso. De acordo com Secretaria Estadual da Saúde, há 110 mil doses faltantes para completar o esquema vacinal dos municípios. Também desembarcam no Aeroporto Salgado Filho 141.570 doses do imunizante da Pfizer.

O total de 251.770 doses das vacinas serão distribuídas ainda na sexta, para que a vacinação possa avançar de forma célere no final de semana. As 141.570 doses da Pfizer servirão para prosseguir com a vacinação da população em geral, por idade, trabalhadores da educação superior e gestantes e puérperas sem comorbidades. Com público total estimado em cerca de 190 mil, mais de 178 mil trabalhadores da área da educação haviam sido vacinados até esta quinta-feira (17) no Estado.

A análise da SES para aplicação das doses da Coronavac levou em consideração os dados de segundas doses faltantes informados pelos municípios às coordenadorias e números de segundas doses faltantes não registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

"Comparamos e cruzamos dados dos municípios e do sistema oficial. Se o número de doses não registradas no sistema é maior do que o número de doses solicitado pelo município, consideramos o número pedido pelo município, porque certamente ainda não inseriu no sistema todas as vacinas aplicadas. Iremos distribuir vacinas Coronavac a todos os municípios que disseram ter segundas doses pendentes, e pedimos que, caso haja excedente, não seja aplicado como primeira dose, o que geraria a necessidade de reservarmos uma D2 que não temos neste momento. Todas as sobras devem ser devolvidas para novo rateio", explica a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Outra decisão deliberada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) foi a recomendação de que os municípios priorizem, na medida do possível, a vacinação de cuidadores de deficientes permanentes menores de 18 anos.