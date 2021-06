Porto Alegre amplia vacinação contra Covid-19 para homens de 54 anos e outros grupos nesta segunda

mulheres da mesma idade na imunização A prefeitura de Porto Alegre irá ampliar o público que pode se vacinar contra a Covid-19 nesta segunda-feira (14). A primeira dose da vacina estará disponível para homens de 54 anos, que se unem às, contempladas desde o último sábado.

A imunização também será estendida a funcionários e professores de escolas de nível superior. O atendimento será realizado por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em 12 postos, das 8h às 17h, e no drive-thru da PUCRS, das 9h às 17h. Veja o serviço completo abaixo.

A imunização segue para profissionais da educação infantil, fundamental e do ensino médio e profissionalizante das redes municipal, estadual e privada, pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos e população de rua.

Documentos - Para receber a vacina, pessoas com 54 anos ou mais precisam apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais da educação e funcionários, é necessário documento de identidade com foto e CPF, contracheque ou crachá e declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado. No caso da segunda dose, precisa levar documento de identidade e carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

A Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UCSPA), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) optaram por fazer a vacinação nos próprios locais. Para isso, contam com apoio da SMS, que fornece vacinas e insumos.

As vacinas oferecidas são AstraZeneca (todos os públicos, exceto gestantes e puérperas) e Pfizer, cuja primeira dose está disponível especificamente para gestantes e puérperas. Já a segunda dose de Pfizer pode ser aplicada em três unidades de saúde por pessoas que receberam a dose 1 há mais de 21 dias.

Locais de vacinação nesta segunda-feira, 14:

D1 e D2 da vacina AstraZeneca/Oxford

Público D1: homens e mulheres com 54 anos ou mais, funcionários e professores de escolas de nível superior, profissionais da educação infantil, fundamental e do ensino médio e profissionalizante das redes municipal, estadual e privada, pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos

Público D2: quem tomou a primeira dose há mais de 12 semanas

Onde: Drive-thru da PUCRS

Horário: 9h às 17h

Endereço: Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços:

Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

D1 da vacina Pfizer

Público: gestantes e puérperas

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: mesmas unidades listadas acima

D2 da vacina Pfizer

Público: pessoas que receberam a dose 1 há mais de 21 dias (até 23 de maio)

Onde: três unidades de saúde (Panorama, Rubem Berta e Belém Novo)

Horário: das 8h às 17h

Endereços:

US Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº - Lomba do Pinheiro

US Rubem Berta Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

US Belém Novo - Rua Florêncio Faria, 195

Comprovação:

Pessoas com comorbidades: atestado médico, laudo médico, prescrição de medicamentos de uso contínuo, de acordo com o agravo.

Pessoas com deficiência (PCD): documento que comprove a deficiência. Além de laudo médico, pode ser cartão de transporte público especial, cartão de estacionamento para PCD.

Gestantes e puérperas com comorbidades: carteira da gestante.

Gestantes e puérperas sem comorbidades: atestado médico.

Gripe - Pessoas que receberam a dose da vacina contra gripe devem aguardar 14 dias para fazer a primeira ou segunda dose da vacina Covid-19. O primeiro dia a ser contado é o seguinte ao da aplicação.

População de rua - A partir desta semana, a vacinação contra a Covid-19 para a população em situação de rua prossegue no Consultório na Rua, que fica no Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, térreo, Centro Histórico). Equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) estão fazendo a abordagem e orientando para a necessidade da imunização. É necessário apresentar documento de identificação com foto ou cópia. Caso não tenha, pode informar o nome completo, pois as equipes de saúde pesquisam no sistema o número do CPF ou CNS. O Plano Municipal de Vacinação prevê o total de 3 mil doses em Porto Alegre para esse público.