Porto Alegre começa a vacinar pessoas com de 55 anos a partir desta quinta-feira

Porto Alegre ter atingido a marca de metade da população vacinável com primeira dose Após, nova ampliação da faixa etária para o público em geral ocorre nesta quinta-feira (10). Homens e mulheres com 55 anos poderão receber as doses do imunizante da Astrazeneca.

Já a vacina da Pfizer é exclusiva para gestantes e puérperas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Os grupos prioritários com profissionais da Educação Infantil, dos Ensinos Fundamental e Médio e profissionalizante das redes municipal, estadual e privada, pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais e pessoas com comorbidades a partir de 18 anos seguem sendo vacinados.

As vacinas estarão disponíveis em diferentes locais. Serão 46 unidades de saúde e três drive-thrus para a aplicação da primeira dose da AstraZeneca. Já a segunda dose será ofertada em 16 unidades de saúde. (Veja lista no fim do texto). Não haverá aplicação em farmácias.

Para garantir a vacinação é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência em Porto Alegre. Para profissionais da educação, devem documento de identidade com foto e CPF, contracheque ou crachá e declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado.

Pessoas com comorbidades devem apresentar atestado médico, laudo médico e prescrição de medicamentos de uso contínuo. Já pessoas com deficiência precisam ter documento que comprove a condição, como cartão de transporte público especial ou cartão de estacionamento para PCD, além de laudo médico. As gestantes e puérperas com comorbidades precisam ter em mãos a carteira da gestante, e as sem comorbidades apenas um atestado médico.

Pessoas que receberam a dose 1 há mais de 21 dias (até 20 de maio) da vacina Pfizer e que tomara a D1 da Astrazeneca há mais de 12 semanas devem procurar os locais para receber a D2. É necessário apresentar documento de identidade e carteira de vacinação com registro da primeira dose.

Aqueles que receberam a dose da vacina contra gripe devem aguardar 14 dias para fazer a primeira ou segunda dose da vacina Covid-19. O primeiro dia a ser contado é o seguinte ao da aplicação.

Confira onde estão sendo feitas cada vacina e doses

Primeiras doses dos imunizantes:

Astrazeneca/Oxford:

Público: homens e mulheres acima de 57 anos sem comorbidades, profissionais da educação do ensino médio estadual, professores e profissionais das redes municipal, comunitárias e estadual de ensino fundamental e básico, professores e profissionais da rede privada de profissionais de educação do ensino fundamental privado e educação infantil, pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos

Onde: 34 unidades de saúde e 3 drive-thrus

Horário: das 8h às 17h (postos)

Drive-thrus: 9h às 17h

Locais: BIG Sertório (acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club), BIG BarraShoppingSul (avenida Cristal 300) e Pucrs (acesso pela avenida Ipiranga, 6681, entrada ao lado do Museu de Tecnologia)

Postos:

Unidade de Saúde Santa Marta: R. Cap. Montanha, 27 - 1° andar – Centro Histórico

Unidade de Saúde Santa Cecília: R. São Manoel, 543 – Santa Cecilia

Unidade de Saúde Moab CaldasAv. Moab Caldas, 400 – Santa Terez

Unidade de Saúde GlóriaAv. Prof. Oscar Pereira, 3229 – Glória

Unidade de Saúde Morro SantanaR. Marieta Menna Barreto, 210 – Morro Santana

Clínica da Família IAPIR. Três de Abril, 90 – Passo d'Areia

Unidade de Saúde Vila IpirangaR. Alberto Silva, 1830 – Vila Ipiranga

Unidade de Saúde BananeirasR. Cel. Aparício Borges, 2494 – Partenon

Unidade de Saúde São CarlosAv. Bento Gonçalves, 6670 – Agronomia

Clínica da Família Álvaro DifiniR. Álvaro Difini, 520 – Restinga

Unidade de Saúde Belém NovoR. Florêncio Faria, 195

Unidade de Saúde CamaquãR. Prof. Dr. João Pitta Pinheiro Filho, 176 – Camaquã

Unidade de Saúde TristezaAv. Wenceslau Escobar, 2442 – Tristeza

Unidade de Saúde Rubem BertaR. Wolfram Metzler, 675 – Rubem Berta

Unidade de Saúde ModeloR. Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana

Unidade de Saúde Jardim LeopoldinaR. Orlando Aita, 130 – Rubem Berta

Unidade de Saúde Parque dos MaiasR. Francisco Galecki, 165 – Rubem Berta

Unidade de Saúde SarandiR. Francisco Pinto da Fontoura, 341 – Sarandi

Unidade de Saúde Passo das Pedras IAv. Gomes de Carvalho, 510 – Passo das Pedras

Unidade de Saúde Chácara da FumaçaAv. Estr. Martim Félix Berta, 2432 – Mário Quintana

Unidade de Saúde Vila JardimR. Nazareth, 570 – Bom Jesus

Unidade de Saúde Milta RodriguesR. Comendador Eduardo Secco, 4B – Jardim Carvalho

Unidade de Saúde Barão de BagéR. Araruama, 487 – Vila Jardim

Unidade de Saúde Moradas da HípicaR. Geraldo Tollens Linck, 235 – Aberta dos Morros

Unidade de Saúde GuarujáAv. Guarujá, 190 – Guarujá

Unidade de Saúde Diretor PestanaR. Dona Teodora, 1016 – Humaitá

Unidade de Saúde PanoramaR. Rômulo da Silva Pinheiro, S/N – Lomba do Pinheiro

Unidade de Saúde Santo AlfredoR. Santo Alfredo, 37 – Partenon

Unidade de Saúde CristalR. Cruzeiro do Sul, 2702 – Santa Tereza

Unidade de Saúde Nossa Sra. de BelémR. João do Couto, 294 – Belém Velho

Unidade de Saúde NavegantesAv. Presidente Franklin Roosevelt, 5 – Navegantes

Unidade de Saúde RamosR. K esquina Rua R C, s/n – Rubem Berta

Unidade de Saúde Assis BrasilAv. Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi

Unidade de Saúde Ilha da PintadaAv. Pres. Castelo Branco, 390 – Arquipélago

Comirnaty/Pfizer:

Onde: 12 unidades de saúde. Horário: das 8h às 17h

Público: gestantes e puérperas

Endereços:

Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Segundas doses dos imunizantes:

Astrazeneca/Oxford

Público: quem tomou a primeira dose há mais de 12 semanas

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: das 8h às 17h

Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Comirnaty/Pfizer

Público: Pessoas que receberam a dose 1 até 18 de maio

Postos: Panorama, Rubem Berta e Belém Novo

Horário: das 8h às 17h