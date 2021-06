Porto Alegre amplia vacinação para pessoas acima de 56 anos e mais segmentos da educação

Porto Alegre passa a vacinar, nesta quarta-feira (9), homens e mulheres com 56 anos ou mais, além dos profissionais da educação de nível médio e profissionalizante da rede privada de ensino. Ou imunizantes disponíveis nos postos municipais são os da AstraZeneca e da Pfizer, para primeira e segunda doses. Gestantes e puérperas seguem recebendo exclusivamente aplicações da Pfizer.

Desta vez não haverá vacinação disponível nas farmácias parceiras da prefeitura, e a segunda dose da Pfizer será oferecida em apenas três unidades de saúde (Panorama, Rubem Berta e Belém Novo).

Para garantirem a vacina, pessoas com 56 anos ou mais têm de apresentar documento de identidade e comprovante de residência em Porto Alegre. Já os profissionais da educação precisam de documento de identidade com foto e CPF, contracheque ou crachá e declaração da instituição em que trabalham.

Para receber a segunda dose também é necessário apresentar documento de identidade e a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

Pessoas com comorbidades devem levar atestado médico, laudo médico e prescrição de medicamentos de uso contínuo. Já pessoas com deficiência precisam ter documento que comprove a condição, como cartão de transporte público especial ou cartão de estacionamento para PCD, além de laudo médico. As gestantes e puérperas com comorbidades precisam ter em mãos a carteira da gestante, e as sem comorbidades apenas um atestado médico.

A prefeitura lembra que pessoas que receberam a dose da vacina contra a gripe devem aguardar 14 dias para fazer a primeira ou segunda doses da vacina Covid-19. O primeiro dia a ser contado é o seguinte ao da aplicação.

Veja onde se vacinar nesta quarta na Capital

Primeira dose da vacina da Astrazeneca/Oxford

Público: homens e mulheres com 56 anos ou mais, profissionais da educação do ensino médio e profissionalizante da rede privada, estadual, professores e profissionais das redes municipal, comunitárias e estadual de ensino fundamental e básico, professores e profissionais da rede privada de profissionais de educação do ensino fundamental privado e educação infantil, pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: 34 unidades de saúde de saúde

Horário: das 8h às 17h

Onde: três drive-thrus (

Horário: das 9h às 17h

Locais: Drive-thru Big Sertório (Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club)

Drive-thru BarraShoppingSul (Avenida Cristal 300)

Drive-thru da Pucrs (Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da Pucrs)

Primeira dose da vacina da Pfizer

Público: gestantes e puérperas

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: das 8h às 17h

Locais:

Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

US Assis Brasil – Avenida Assis Brasil, 6615 - Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Segunda dose da vacina da Astrazeneca/Oxford

Público: quem tomou a primeira dose há mais de 12 semanas

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: das 8h às 17h

Locais:

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

US Assis Brasil – Avenida Assis Brasil, 6615 - Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Segunda dose vacina Pfizer

Público: quem tomou a primeira dose há mais de 12 semanas

Onde: três unidades de saúde: Panorama, Rubem Berta e Belém Novo

Horário: das 8h às 17h

Locais: