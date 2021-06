Novo lote de vacinas da Pfizer chega ao RS nesta terça-feira

Mais 146.250 doses de vacinas da Pfizer contra à Covid-19 chegarão ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (8), às 15h. A informação foi confirmada pelo governo do Estado nesta segunda-feira (7). As doses serão utilizadas para cumprir a meta estadual de vacinar toda a população adulta gaúcha, pelo menos com a primeira dose, até o final de setembro. Na sexta-feira (4), o governador Eduardo Leite divulgou, via redes sociais, o plano de imunizar toda a população acima dos 18 anos , com base na estimativa de entrega das doses pelo Ministério da Saúde.