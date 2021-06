RS pretende vacinar toda a população adulta com primeira dose até setembro

O Rio Grande do Sul estima imunizar contra a Covid-19 toda a população adulta acima dos 18 anos, pelo menos com a primeira dose, até 30 de setembro. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite via redes sociais, na tarde desta sexta-feira (4).

"É com alegria que anuncio que toda a população gaúcha acima de 18 anos deve estar vacinada com a primeira dose até o dia 30 de setembro! Estamos divulgando o calendário com base na estimativa de entrega das doses pelo Ministério da Saúde", publicou o chefe do Executivo em sua conta no Twitter.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, mais de 8,9 milhões de gaúchos deverão ser vacinados pelo novo cronograma, a partir de projeções do envio de remessas de vacinas anunciadas pelo Ministério da Saúde (MS).

Pelo plano, será possível imunizar em julho a população entre 40 e 49 anos, em agosto os gaúchos entre 30 e 39 anos, e, em setembro, todos aqueles entre 18 e 29 anos. Dessa forma, segundo Leite, os meses de outubro e novembro serão dedicados à aplicação das segundas doses, com previsão de completar o esquema vacinal desse grupo ao longo de dezembro.

Por meio de vídeo, Leite enfatizou. "Temos sim a perspectiva de poder vacinar toda a população adulta do RS até o final do mês de setembro com a primeira dose. O RS é o Estado que mais vacina sua população. Estamos sempre no topo do ranking e somos o Estado que tem maior percentual da população com as duas doses da vacina. Essa é uma corrida em que todos ganham, e, no Rio Grande do Sul, vamos continuar trabalhando para proteger sempre a nossa população", enfatizou.

De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, o governo tem expectativa de que o MS seja regular no envio das remessas de imunizantes, possibilitando o cumprimento do calendário anunciado. "É fundamental que possamos cumprir esse cronograma para protegermos a população”, afirma ela.

De acordo com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde (Cosems/RS), Maicon Lemos, o avanço da imunização no Estado será capaz de reduzir os casos graves da doença e impactar nas taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria da rede de saúde, que atingem índices preocupantes.

Leite ressaltou ainda que o governo espera receber 2 milhões de novas doses de vacinas ao longo de junho, para imunizar a população mais vulneráveis, os profissionais da educação e o grupo entre 50 e 59 anos.

Confira o calendário de vacinação em primeira dose anunciado para o RS: