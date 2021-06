Porto Alegre: veja quem pode se vacinar contra a Covid-19 no fim de semana

com o público feminino da mesma faixa etária. Homens e mulheres com 59 anos poderão ser vacinados contra a Covid-19 neste final de semana em Porto Alegre. A campanha de imunização para a população que não integra os grupos prioritários iniciou na tarde desta sexta-feira (4),da mesma faixa etária.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o recorte inicial se fez necessário em função da quantidade de vacinas disponíveis, a partir do lote que foi entregue pelo Estado ao município no final da manhã.

os homens de mesma idade receberão o imunizante em três unidades de saúde (Assis Brasil, São Carlos e Álvaro Difini) que estarão atendendo das 8h às 15h, ou nos drive-thrus do Big Sertório e da Pucrs, com funcionamento das 9h às 17h. No sábado (5), além das mulheres de 59 anos,em três unidades de saúde (Assis Brasil, São Carlos e Álvaro Difini) que estarão atendendo das 8h às 15h, ou nos drive-thrus do Big Sertório e da Pucrs, com funcionamento das 9h às 17h.

Outros públicos dos grupos prioritários (a exemplo de pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos) cuja vacinação já foi iniciada também serão atendidos nestes locais, onde a vacina aplicada será a Astrazeneca.

A imunização só será aplicada para as pessoas com comorbidades frente apresentação de atestado médico, laudo médico, ou prescrição de medicamentos de uso contínuo, de acordo com o agravo. No caso de pessoas com deficiência (PCD), também é preciso um comprovante, que pode ser laudo médico, cartão de transporte público especial, ou cartão de estacionamento para PCD.

Apesar de integrarem o grupo que está recebendo o imunizante da Pfizer (cuja janela para segunda dose é de 21 dias), professores e profissionais das redes municipal, comunitárias e estadual de ensino fundamental e básico, bem como os da rede privada de educação infantil, podem optar pela Astrazeneca, caso desejem se imunizar no final de semana.

No domingo (6), a vacinação será feita das 9h às 13h, na unidade móvel da SMS, estacionada junto ao Banco de Alimentos, na Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1928, no bairro Sarandi, zona Norte da cidade.

A SMS destaca que as pessoas que receberam a dose da vacina contra gripe devem aguardar 14 dias para fazer a primeira ou segunda dose da vacina Covid-19. O primeiro dia a ser contado é o seguinte ao da aplicação.

Pessoas que estiverem buscando a primeira dose devem apresentar documentos de identidade com CPF e foto e comprovação da condição de saúde ou ocupação, além de comprovante de residência ou de trabalho em Porto Alegre. No caso da segunda dose, basta o documento de identidade e carteira de vacinação com registro da D1.

Profissionais da saúde, trabalhadores de apoio, professores e funcionários de escolas e de escolas comunitárias devem levar uma declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado, que será retida pela SMS. No caso de trabalhadores de escolas municipais é solicitado a apresentação do crachá, e no caso de funcionários das escolas comunitárias, é preciso levar o contracheque.

Já os funcionários de escolas privadas precisam apresentar documento de identidade, cópia impressa da autodeclaração (que será retida) e comprovante de vínculo com a instituição.

Sábado - onde tomar a vacina da Covid-19

Unidades de Saúde - das 8h às 15h:

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Assis Brasil Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

Drive-thrus - das 9h às 17h:

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club – Sarandi

Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - entrada ao lado do Museu da PUCRS – Partenon

Domingo - onde tomar a vacina da Covid-19

Unidade móvel da SMS estacionada junto ao Banco de Alimentos - das 9h às 13h