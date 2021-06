Porto Alegre projeta começar vacinação dos rodoviários em até 13 dias

O prefeito Sebastião Melo anunciou na manhã desta sexta-feira (4) que a vacinação contra a Covid-19 nos rodoviários de Porto Alegre deve começar em até 13 dias. O anúncio foi feito durante a live Vozes da Cidade, pelo Facebook, que tratou de temas como vacinação e medidas de enfrentamento à pandemia, ações de assistência social e obras na Capital.

A ampliação das faixas etárias vacinadas depende também da chegada de novos lotes de vacinas. A Capital recebeu 47.515 doses da Oxford/AstraZeneca e 5.328 doses da Pfizer.

O secretário comentou sobre as ações de barreiras sanitárias realizadas pela prefeitura com a Rodoviária de Porto Alegre e o Aeroporto Salgado Filho para evitar a disseminação de novas cepas do coronavírus na Capital. O recrudescimento da pandemia que ocorre em algumas cidades do Interior não se repete em Porto Alegre. De acordo com Sparta, foram feitos apenas dois pedidos de internação por Covid-19 na quinta-feira (3) e a ocupação dos leitos de UTI está em 87% na cidade.

Sparta citou os bons números da vacinação na Capital, que ja tem 521 mil pessoas vacinadas com a primeira dose (47% da população), e 311 mil com as duas doses (28,2%). "É isso o que nos faz ser a primeira Capital em vacinação", comemorou o secretário.

O prefeito voltou a pedir que a população siga com o distanciamento e evite aglomerações. "Volto a dizer, não podemos, não queremos e não devemos fechar a cidade. Isso vai matar gente de fome", reforçou Melo, lembrando que ações como barreiras sanitárias estão sendo feitas, assim como de distanciamento, seguido pela maioria dos moradores da Capital.