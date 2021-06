Porto Alegre: Homens com 59 anos e sem comorbidades serão vacinados a partir deste sábado

A vacinação contra a Covid-19 para os homens com 59 anos sem comorbidades começa neste sábado (5) em Porto Alegre. Os locais de vacinação serão informados na tarde desta sexta-feira (4) pela prefeitura.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o recorte inicial, com apenas as mulheres de 59 anos sem comorbidades, se fez necessário em função da quantidade de vacinas disponíveis, a partir do lote que será entregue pelo Estado ao município no final da manhã desta sexta-feira.

Também nesta sexta-feira será retomada a vacinação para os grupos que vinham sendo imunizados antes do feriado de Corpus Christi: