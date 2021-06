Vacinação se concentra no Posto Modelo na tarde desta quinta-feira em Porto Alegre

vacinação contra Covid-19 de professores e funcionários de escolas da rede privada da educação infantil A prefeitura de Porto Alegre informou no final da manhã desta quinta-feira (3) que um dos dois pontos de, o Centro de Saúde IAPI, atingiu sua capacidade máxima de atendimento para vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda a quem ainda não foi vacinado buscar o Centro de Saúde Modelo ou se dirigirna sexta-feira (4) às 12 unidades de saúde referência de vacinação que retomarão as atividades.

No IAPI, serão vacinadas apenas as pessoas que estão posicionadas até o ponto de corte na fila. Antes, a orientação era que profissionais cujos nomes se iniciam pelas letras A a L se dirigissem a este local. Na Unidade de Saúde Modelo, seriam atendidos aqueles com as iniciais de M a Z.

Nesta quinta, feriado de Corpus Christi, ocorre o início da vacinação contra Covid-19 de professores e funcionários de escolas da rede privada da educação infantil de Porto Alegre. Apenas duas unidades de saúde estão disponíveis, das 8h às 16h, para a imunização desses profissionais. Não há atendimento para os demais grupos.