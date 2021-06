Mercado Público reabre nesta sexta acessos da esquina com o Largo Glênio Peres

Duas portas de acesso ao Mercado Público de Porto Alegre, fechadas há meses para restringir o fluxo de público, em função da pandemia, serão reabertas nesta sexta-feira (4). As entradas, localizadas nas equinas do Largo Glênio Peres, são as que dão acesso rápido aos banheiros, no segundo andar do centro de compras.

A liberação foi acertada em reunião, nesta quarta-feira (2), entre o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Capital, Rodrigo Lorenzoni, a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público (Comepc), Adriana Kauer, e o diretor do Mercado, Ronaldo Gomes.

Em janeiro, após permanecerem fechados por 10 meses, dois portões também foram liberados , em solenidade que contou com a presença do prefeito Sebastião Melo.

Duas entradas do Mercado, no entanto, ainda permanecerão fechadas ao público. A expectativa da prefeitura é liberá-las gradativamente. “Com prudência, respeitando e mantendo sempre os protocolos de segurança sanitária iremos reabrir todas as entradas”, diz Lorenzoni.