Covid-19: Porto Alegre terá ações preventivas na rodoviária e medidas sanitárias no aeroporto 

Ações preventivas na rodoviária de Porto Alegre e medidas sanitárias no Aeroporto Internacional Salgado Filho, para evitar o aumento de casos de Covid-19 e impedir a chegada da variante indiana, estão sendo planejadas pela prefeitura da Capital. O foco são os passageiros que vêm de regiões onde a nova cepa do coronavírus já foi detectada e o monitoramento do fluxo de pessoas vindas de regiões do Estado onde há registro de aumento de casos de internações por Covid-19.

“Precisamos nos antecipar ao máximo para proteger a cidade, a fim de que não tenhamos de novo os agravamentos de casos que levam à superlotação dos hospitais”, alerta o diretor geral da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernando Ritter, que reuniu-se nesta quarta-feira (1) com as direções da rodoviária e do aeroporto.

Junto à rodoviária foi avaliada a necessidade de focar no monitoramento de passageiros de pelo menos 13 cidades que fazem fronteira com o Uruguai e a Argentina (como Uruguaiana, Livramento, Chuí, Jaguarão, São Borja, Porto Xavier e outras), além de Rio Grande, por conta do porto marítimo internacional.

O administrador da Estação Rodoviária, Giovanni Luiggi, fez um relato da movimentação de passageiros em direção a Porto Alegre e disponibilizou a estrutura do terminal para o estabelecimento de pontos de monitoramento junto ao desembarque, especialmente nos boxes onde estacionam os ônibus que vêm de regiões onde há elevação do número de casos.

Já no aeroporto, a reunião contou com representantes da Anvisa e da administração do terminal. A estratégia no sistema aeroportuário deverá ser ainda mais complexa, focando nos vôos vindos do aeroporto de Guarulhos (SP), principal ponto de chegada de vôos internacionais no País. Dos cerca de 30 vôos internacionais que chegam por dia à Capital, cerca de dez são provenientes do Guarulhos.

Na sexta (4), nova reunião no aeroporto definirá ainda os procedimentos e posicionamento das equipes de saúde, que deverão atuar com medidas sanitárias em áreas como a sala de desembarque onde ficam as esteiras de bagagens.