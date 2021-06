Com novo lote de vacinas, RS iniciará imunização de professores e trabalhadores da educação

início da vacinação de professores e trabalhadores da Educação Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca chegou ao Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira (2). São 356,5 mil doses entregues pelo Ministério da Saúde, que desembarcaram pouco antes das 16h no Aeroporto Salgado Filho. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os imunizantes serão somadas a mais 38.610 doses da Pfizer, previstas para chegar ao Estado às 14h desta quinta (3), e serão destinados aoe ao prosseguimento do calendário voltado a portuários, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes. A distribuição dos dois lotes das vacinas às 18 coordenadorias regionais de saúde ocorrer na sexta-feira (4).

O público a ser imunizado foi definido nesta quarta, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), formada por Estado e municípios. "Considerando os trabalhadores da educação já vacinados em diversos municípios, que somam cerca de 66 mil no Estado, mais o quantitativo de quase 30 mil doses que iremos distribuir agora, vamos atingir praticamente a metade (49%) desse público prioritário, que tem cerca de 190 mil pessoas no RS, segundo a estimativa do Ministério da Saúde", explica a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

professores estão sendo imunizados Devem se vacinar, em ordem de prioridade, trabalhadores de creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA e trabalhadores da educação do ensino superior. Em Porto Alegre, desde terça (1) os

De acordo com o Palácio Piratini, municípios que conseguirem finalizar a imunização dos grupos das comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas em situação de rua, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e população privada de liberdade, além dos trabalhadores da educação, poderão avançar na lista de prioridades, com o acréscimo, de forma concomitante, da vacinação por idade da população em geral (59 a 18 anos).

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) também orientou, após relatos dos municípios de mortes de hipertensos não-vacinados, a liberação da vacinação dos hipertensos leves.