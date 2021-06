Porto Alegre vacinou mais de 3 mil professores e segue a imunização do grupo nesta quarta

rede de ensino público da Capital nesta terça-feira (01). O número representa metade do público estimado, que totaliza 6 mil pessoas. Mais de 3 mil primeiras doses da vacina da Pfizer foram aplicadas em professores danesta terça-feira (01). O número representa metade do público estimado, que totaliza 6 mil pessoas.

A manhã começou com movimento intenso na maioria dos postos. Além de professores, foram vacinados funcionários de escolas da rede pública municipal. "Foi tranquilo o movimento nos postos", comenta a diretora da Atenção Primária à Saúde (APS) do Município,Caroline Schirme

Locais como as unidades de saúde Rubem Berta, IAPI, Morro Santana e Camaquã registraram filas no início do dia, que diminuíram conforme começou o atendimento, às 8h. No Centro de Saúde Modelo, cerca de 40 pessoas aguardavam pela vacina perto das 10h, com fluxo contínuo. O mesmo ocorreu na unidade de saúde Moab Caldas, onde a vacinação fluiu bem, com cinco pontos de atendimento.

No Centro de Saúde Santa Marta, o movimento seguiu intenso durante toda a manhã. Na US Morro Santana, cerca de 180 pessoas aguardavam atendimento às 10h30min.

As 12 Unidades de Saúde destinadas à vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre seguirão atendendo o grupo, que é o 19º da ordem de 28 prioritários. Nesta quarta-feira (02), a aplicação da primeira dose da Pfizer será estendida também a docentes e funcionários de escolas de ensino infantil e nível fundamental da rede estadual. "Nos próximos dias, os professores da rede privada serão convocados", adianta Caroline.

Para receber a dose, todos devem apresentar documento de identidade com foto e CPF e entregar declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado, documento que será retido. Professores e funcionários de escolas municipais e estaduais devem apresentar o crachá, e os funcionários das escolas comunitárias, o contracheque.

A diretora da APS destaca que escolha do imunizante ocorreu para garantir que este público esteja com o esquema vacinal completo em 21 dias, explica Caroline. Ela avalia que a "baixa" procura pela vacina nesta terça-feira ocorreu porque muitos professores podem ter tomado a vacina da gripe (Influenza e H1N1), e agora precisam esperar 14 dias para receber o imunizante contra a Covid-19.

parte da população de rua (em torno de 1 mil pessoas) e as 400 detentas do presídio feminino Madre Pelletier. Ambos os grupos receberão doses da Astrazeneca. A vacinação contra o novo coronavírus também se estende nesta quarta-feira para(em torno de 1 mil pessoas) e as 400 detentas do presídio feminino Madre Pelletier. Ambos os grupos receberão doses da Astrazeneca.

Equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizarão ação no Centro da cidade (na Escola Municipal Porto Alegre e na Sociedade Esportiva, Recreativa, Cultural e Comunitária Ervino de Assis) e outra no caminho para a zona Sul (Unidade de Saúde Tristeza), para imunizar moradores de rua, enquanto as detentas do Madre Pelletier serão atendidas pela organização da equipe da saúde prisional. "Já enviamos as doses", afirma a diretora da APS. "Também serão atendidas nas unidades de saúde as pessoas que estão nas listas de estagiários enviadas pelas universidades do setor."

Caroline destaca que as segundas doses da Pfizer seguem sendo aplicadas em 21 unidades das farmácias conveniadas junto à SMS (Agafarma, Panvel, Associadas e São João) . Os únicos postos de saúde que estarão aplicando a segunda dose deste imunizante são as unidades Rubem Berta, Belém Novo e Panorama, localizada na Lomba do Pinheiro.

Na sexta-feira (4), inicia também a vacinação por idade para pessoas que não integram os grupos prioritários", ressalta a diretora da Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre. para pessoas que não integram os grupos prioritários", ressalta a diretora da Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre.

O primeiro grupo, de 59 anos, conta com cerca de 15 mil pessoas, e deve iniciar pelas mulheres.