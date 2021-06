Professores, prioritários e 2ª dose: quem pode se vacinar nesta quarta em Porto Alegre

rede estadual. Profissionais de escolas comunitárias e população em situação de rua professores e funcionários de escolas rede municipal, grupos prioritários com comorbidades e pessoas que já receberam a primeira dose também seguem sendo vacinados. Porto Alegre começa nesta quarta-feira (2) a imunização de professores e servidores da educação infantil e ensino fundamental de escolas da. Profissionais detambém serão imunizados. Além desses,da, grupos prioritários come pessoas quetambém seguem sendo vacinados.

As aplicações ocorrem em unidades de saúde e farmácias conveniadas (veja os endereços no fim do texto). Não haverá oferta de primeira ou segunda doses de Coronavac, nem vacinação em drive-thrus.

A primeira dose das vacinas Astrazeneca e Pfizer segue disponível em 12 unidades de saúde, das 8h às 17h. Estão aptos para receber os imunológicos pessoas acima de 18 anos com deficiência permanente, com comorbidades, com deficiência cadastradas no plano Benefício de Prestação Continuada, vivendo com HIV e com Síndrome de Down, profissionais de saúde e de apoio à saúde, além de idosos com 60 anos ou mais. É preciso apresentar comprovante das comorbidades, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde.

Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF. Profissionais da saúde, trabalhadores de apoio, professores e funcionários de escolas e de escolas comunitárias devem entregar declaração da instituição ao qual o profissional está vinculado. Aos trabalhadores de escolas municipais deve ser apresentado o crachá, e os funcionários das escolas comunitárias, contracheque.

Já a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer estará disponível em 21 farmácias parceiras, das 9h às 17h (exceto Panvel do Iguatemi, que abre às 10h), ou em três unidades de saúde, das 8h às 17h. Só poderão receber a D2 aqueles que receberam a dose 1 em Porto Alegre há mais de 21 dias, até 12 de maio.

A aplicação da segunda dose da Astrazeneca será em 33 unidades de saúde, somente para quem recebeu a D1 dose há mais de 12 semanas (três meses).

Deve ser apresentado a a carteira de vacinação e documento de identidade para garantir que a segunda dose dos imunológicos sejam aplicados.

A vacinação dos profissionais das escolas de educação infantil da rede privada de Porto Alegre começará na quinta-feira (3), entre as 8h e as 16h. A aplicação acontecerá em dois postos de saúde, e o atendimento será dividido por ordem alfabética da inicial do nome próprio de cada profissional.

Onde tomar a primeira dose de Astrazeneca e Pfizer

US Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

US Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Centro de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Centro de Saúde Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Centro de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo da Areia

US Glória (Igreja Nossa Senhora da Glória) Av Prof Oscar Pereira, 2851

US Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

US Camaquã- Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

US Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Onde tomar a segunda dose de Astrazeneca

(confira a lista) 33 unidades de saúde

Onde tomar a segunda dose de Pfizer

Agafarma - rua Pereira Neto, 830, Tristeza

Agafarma - avenida Benjamin Constant, 1253, São João

Associadas - rua dos Andradas, 954, Centro

Pague Menos - rua José de Alencar, 640, Menino Deus

Panvel - rua dos Andradas, 1320, Centro Histórico

Panvel - avenida Ipiranga, 6681 – prédio 12b, térreo, Partenon

Panvel – Avenida Goethe, 210 – Rio Branco

Panvel - avenida Osvaldo Aranha, 1370, Bom Fim

Panvel - rua João Wallig, 1800 Lj. JW 13 - Iguatemi, Passo D’Areia

Panvel - avenida Wenceslau Escobar, 2857 Lj 04 – Cristal

São João - avenida Juca Batista, 510, Cavalhada

São João - rua 24 de Outubro, 676, Moinhos de Vento

São João - avenida Carlos Gomes, 1723, Auxiliadora

São João - avenida Assis Brasil, 3277 - Loja 01, Cristo Redentor

São João - rua dos Andradas, 1179, Centro Histórico

São João - avenida Wenceslau Escobar, 2409, Cristal

São João - rua Anita Garibaldi, 1047, Mont’ Serrat

São João - avenida Bento Gonçalves, 5117 – Agronomia

São João - avenida Protásio Alves, 7401 – Petrópolis

São João - rua José de Alencar, 215 – Menino Deus

São João - avenida Monte Cristo, 406 – Vila Nova

Unidades de saúde: