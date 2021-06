Rio Grande do Sul confirma 5.767 novos casos e mais 162 óbitos por Covid-19

O novo coronavírus já infectou 1 milhão e 91 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Nesta terça-feira (1º), foram confirmados 5.767 novos casos e mais 162 mortes em decorrência da doença, totalizando 28,3 mil vítimas fatais da Covid-19 no Estado. São 249 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o índice de recuperados da doença é de 96% (1.044.374 indivíduos), enquanto 2% (18.264) ainda estão em acompanhamento. Na Capital, 125,5 mil pessoas já se contaminaram e 4.782 morreram por conta do novo coronavírus.

Dentre os novos casos conformados no Estado, a maior incidência desta terça-feira ocorreu em Santa Maria (320), seguida de Caxias do Sul (311), Gravataí (138), Passo Fundo e Canoas (134). Cachoeira do Sul, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Porto Alegre também tiveram mais de uma centena de casos, com 124, 123, 119 e 108 notificações de confirmados, respectivamente.

Ainda de acordo com o balanço do governo, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos segue em alta e já alcançou o patamar de 87%. Ao todo, 1.832 dos 2.974 pacientes internados em 3.417 leitos de unidades de tratamento intensivo estão com Covid-19.