Porto Alegre terá aplicativo de agendamento para vacinação contra a Covid-19

vacinação contra a Covid-19 para pessoas sem comorbidades Além de expandir a faixa etária de, o que deve começar nesta sexta-feira (4) na Capital, Porto Alegre está lançando um aplicativo para o agendamento da imunização. O coordenador da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, confirmou a informação ao JC nesta terça-feira (1º).

Desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), o aplicativo possibilitará o agendamento de horário para a vacinação contra o coronavírus. A ferramenta será vinculada ao #EuFaçoPOA, app de serviços da prefeitura.

Com o objetivo de reduzir as filas de espera e otimizar os mecanismos de vacinação, a ferramenta será vinculada ao prontuário eletrônico do paciente. Segundo Ritter, a intenção é disponibilizar o app para iOS e Android nos próximos 15 dias, caso seja aprovado após o teste. Também será possível acessá-lo pelo computador, assim como é feito no #EuFaçoPOA para o agendamento de consultas e exames do Sistema Único de Saúde (SUS).

“É importante ressaltar que a imunização continuará disponível para pessoas que vão às unidades em livre demanda, conforme os grupos e faixas-etárias do cronograma”, destaca Ritter.

começou a receber a vacina nesta terça Ainda em prova de conceito, o aplicativo será testado com a imunização de professores e funcionários da rede municipal pública de ensino. O grupo, que, terá a segunda dose agendada nesta semana através da ferramenta.

“Nós sabemos que nem todo mundo quer, consegue ou têm habilidade para usar o aplicativo. Queremos criar uma ferramenta para dar mais possibilidade às pessoas”, explica o coordenador.