RS receberá mais 395.110 doses de vacinas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O governo gaúcho informou nesta terça-feira (1º) que o Ministério da Saúde vai enviar uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para o Rio Grande do Sul. O Estado receberá 395.110 doses de imunizantes - 38.610 da Pfizer e 356.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz.

A data de chegada das novas doses ainda não foi confirmada. Também não há previsão de chegada de novas doses da Coronavac ao Estado.

Na sexta-feira (27), o Ministério da Saúde havia confirmado que o Brasil iria receber mais 2,3 milhões de doses da vacina da Pfizer. Dois contratos firmados entre o governo federal e a Pfizer garantem 200 milhões de doses do imuzinante da farmacêutica até o fim do ano.

Conforme a SES-RS, 4.656.278 de pessoas já foram vacinadas no Estado. Destas, 1.509.768 já receberam as duas doses do imunizante – 13,3% da população gaúcha.