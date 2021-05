Taxa de ocupação das UTIs do RS segue crescendo e está em quase 87%

A ocupação dos leitos de UTIs nos hospitais gaúchos segue crescendo e chegou a 86,6% nesta segunda-feira (31). Segundo boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 1.801 dos 2.959 pacientes internados em 3.417 leitos de unidades de tratamento intensivo estão infectados pelo novo coronavírus.

Nesta segunda, foram confirmados 1.813 novos casos de Covid-19 em todo o Estado. Pelotas, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões foram as cidades com maior número de testes positivados, com 178, 155 e 138 notificações, respectivamente. Porto Alegre teve 43 novos casos registrados. Os dados costumam ser menores às segundas-feiras em função do fim de semana.

Foram outros 138 entre sábado e domingo Mais 35 mortes de pessoas em decorrência da doença foram confirmadas. Com a atualização, o número total de óbitos registrados é de 28.192., superando a barreira das 28 mil vidas perdidas no último fim de semana de maio.

A Covid-19 já atingiu 1 milhão e 85 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. A média de recuperação segue em 96%, totalizando 1.039.82 pessoas desde março do ano passado. Atualmente 17.425 infectados estão em acompanhamento.