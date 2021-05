Rio Grande do Sul ultrapassa 28 mil óbitos por Covid-19

O registro de 115 mortes neste sábado (29) levou o Rio Grande do Sul a ultrapassar a marca de 28 mil óbitos em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, 28.105 pessoas foram vítimas fatais da doença. Há menos de um mês, no dia 10 de maio, o Estado ainda não tinha registrado 26 mil mortes.

Ao todo, o número de infectados no decorrer do período de março de 2020 até agora já é de 1.082.746, com incidência em 100% dos 497 municípios gaúchos. Do total de casos, 1.034.065 (96%) de pessoas conseguiram se recuperar. Outras 20,4 mil (2%) estão em acompanhamento. Neste sábado foram confirmados mais 7.967 indivíduos contaminados com a doença.

Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 85,2%. Do total de 2.912 pacientes internados em 3.417 leitos de unidades de tratamento intensivo, 1.787 são portadores do novo coronavírus.