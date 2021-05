Porto Alegre amplia lista de comorbidades para vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre ampliou a lista de comorbidades que habilitam para vacinação contra Covid-19, contemplando número maior de doenças cardiológicas e neurológicas crônicas específicas e hemoglobinopatias graves. Agora, são 30 os grupos de comorbidades ou condições de saúde prioritárias para vacinação segundo atualização do Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.

Pessoas que integram esses grupos, podem comparecer aos locais com oferta de primeira dose de imunizante para tomar a vacina contra Covid-19. É preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF, comprovante de residência de Porto Alegre e documento comprobatório da doença crônica ou condição de saúde. Entre eles, são válidos receita médica, laudo de exame, relatório ou laudo médico, com a descrição da comorbidade ou condição de saúde, de acordo com o que estabelece o Plano Nacional e a Nota Técnica 02/21 do Núcleo de Imunizações da Secretaria de Saúde de Porto Alegre 2/2021, atualizada em 26 de maio.

A partir de agora, pode tomar a vacina na Capital a pessoa que: