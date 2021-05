Com baixo estoque, segunda dose da Pfizer deve ser retomada na terça em Porto Alegre

Porto-alegrenses que pretendiam tomar a segunda dose da Pfizer nesta sexta-feira (28) devem aguardar mais uns dias. A vacina contra a Covid-19 está em falta na maioria das farmácias e unidades de saúde da capital gaúcha e, até o fim da tarde, deve esgotar.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS), as farmácias e unidades que ainda tinham o imunizante até às 12h30min desta sexta já contavam com poucas doses. A aplicação da segunda dose da Pfizer será retomada na terça-feira (1º), mediante o recebimento de

O Rio Grande do Sul deve receber mais doses da Pfizer na próxima semana, as quais também serão utilizadas parada rede municipal de ensino.

Além da segunda dose da Pfizer, aabrange a primeira dose contra Covid-19 para pessoas com deficiência permanente com 55 anos ou mais e as duas doses da Astrazeneca para os demais grupos prioritários. Já com baixo estoque, as vacinas Coronavac não foram oferecidas.