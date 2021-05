Porto Alegre vai vacinar professores e trabalhadores da rede municipal de ensino

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A prefeitura de Porto Alegre anunciou na manhã desta sexta-feira (28) que começará a vacinar professores e trabalhadores da rede municipal de ensino contra a Covid-19 a partir de terça-feira (1). O cronograma e a operação de todo o processo de imunização ainda está sendo finalizado, de acordo com anúncio feito pelo prefeito Sebastião Melo em transmissão ao vivo pelo Facebook.

A decisão foi tomada após o Ministério da Saúde incluir essa possibilidade no plano nacional, com aval para colocar este grupo no rol de prioridades. “Se dependesse de nossa decisão isso já teria sido feito, mas há uma regra nacional que deve ser cumprida”, disse Melo.

O processo será iniciado pelos envolvidos em Educação Infantil e avançado conforme a chegada de novos lotes. A primeira rodada de aplicações deve ser com o lote da Pfizer, previsto para chegar ao Rio Grande do Sul na próxima semana.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Janaína Audino, a expectativa é vacinar 5,6 mil profissionais já na terça-feira. Na quarta-feira, está prevista a imunização dos 3,4 mil profissionais das conveniadas.

"Em 20 dias deverão ser imunizados todos os funcionários. Após a Educação Infantil, serão aplicadas doses nos funcionários do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental", segundo Janaína.

Secretário de Saúde, Mauro Sparta explica que o processo de vacinação exige uma série de etapas antes de serem aplicadas, com registro de doses no Ministério da Saúde previamente ao encaminhamento e distribuição ao pontos de aplicação. Sparta também destacou que estão sendo imunização os aeroportuários.

“Isso é uma orientação inclusive do Ministério da Saúde, especialmente para os aeroportos internacionais, como tentativa de evitar a contaminação e novas cepas por estes locais, assim como nos portos”, explicou Sparta durante a live.

A vacinação segue sendo feito aos outros grupos prioritários. Em Porto Alegre já foram vacinados 500 mil pessoas com a primeira dose, de acordo com o secretário.