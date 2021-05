Anvisa autoriza novas condições de conservação para vacina da Pfizer

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (28) novas condições de conservação e armazenamento para a vacina Comirnaty, produzida pela Pfizer/Wyeth. O novo texto de bula permite que a vacina seja mantida em temperatura controlada entre 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias.

Antes, a vacina poderia ser mantida a esta temperatura por no máximo cinco dias.

Para aprovar as novas condições, a equipe técnica da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina. Os estudos de estabilidade servem para definir por quanto tempo e em quais condições a vacina mantém suas características sem alteração.

A Anvisa recebeu o pedido de alteração na última sexta-feira (21) e a análise foi realizada durante esta semana.

A vacina da Pfizer é uma das utilizadas na imunização da população brasileira, juntamente com a Coronavac/Butantan e de Oxford Astrazeneca. A Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS), disse que a a mudança ajuda "na logística de distribuição e aplicação das doses ao aumentar o tempo de vida útil do imunizante".

No Rio Grande do Sul, a Pfizer chegou a ser distribuída a 407 municípios. Ao todo, o RS aplicou 46.127 doses da vacina da Pfizer em primeira dose e completou a imunização (com a aplicação da segunda dose) de 5.454 gaúchos.

A CoronaVac já imunizou 1.322.114. Outros 263.889 aguardam a segunda dose desse imunizante.

A primeira dose da vacina de Oxford/Astrazeneca foi aplicada em 1.425.991 de gaúchos, de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS). Destes, 127.808 já receberam a segunda dose.