Porto Alegre retoma segunda dose de Coronavac; veja quem mais pode se vacinar

A aplicação da segunda dose da Coronavac será retomada nesta quinta-feira (27), em Porto Alegre. Já a vacinação com a primeira dose de Pfizer e da segunda dose de Astrazeneca seguem somente para grupos prioritários. A imunização está mais restrita devido à falta de doses na Capital e não haverá aplicação em drive-thrus (veja a lista de locais disponíveis no fim do texto).

Para as pessoas que precisam completar o ciclo vacinal da Coronavac com a segunda dose, serão três unidades de saúde disponíveis para atendimento: o posto Modelo, IAPI e Santa Marta. Os locais funcionam das 8h às 17h.

Já segunda dose da Pfizer está restrita a quem recebeu a primeira dose até o dia 6 de maio. A vacinação estará disponível em 20 farmácias parceiras da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e em três unidades de saúde.

A aplicação da segunda dose da Astrazeneca ocorre para quem recebeu a primeira dose há mais de 12 semanas (três meses), em 33 unidades de saúde. Não será disponibilizada primeira dose da Astrazeneca.

Para gestantes e puérperas com ou sem comorbidade, pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente a partir de 59 anos, a primeira dose da vacina Pfizer segue sendo aplicada em onze unidades de saúde, que atendem das 8h às 17h.

Pessoas com comorbidades que irão receber a primeira dose devem apresentar comprovante das comorbidades, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. Já aos que vão receber a segunda dose de Coronavac, Pfizer ou Astrazeneca devem apresentar documento com CPF e a carteira de vacinação recebida na aplicação da primeira dose.

Locais onde tomar a segunda dose de Coronavac

US Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

US IAPI – Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

US Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Locais onde tomar a segunda dose de Pfizer

Farmácias parceiras

Agafarma - rua Catarino Andreatta, 155, Vila Nova

Agafarma - avenida Benjamin Constant, 1253, São João

Associadas - rua dos Andradas, 954, Centro

Associadas - avenida Osvaldo Aranha,1382, Bom Fim

Pague Menos - rua José de Alencar, 640, Menino Deus

Panvel - rua dos Andradas, 1320, Centro Histórico

Panvel - avenida Ipiranga, 6681 – prédio 12b, térreo, Partenon

Panvel - avenida Goethe, 210 – Rio Branco

Panvel - avenida Osvaldo Aranha, 1370, Bom Fim

Panvel - rua João Wallig, 1800 Lj. JW 13 - Iguatemi, Passo D’Areia

Panvel - avenida Wenceslau Escobar, 2857 Lj 04 - Cristal

São João - avenida Juca Batista, 510, Cavalhada

São João - rua 24 de Outubro, 676, Moinhos de Vento

São João - avenida Carlos Gomes, 1723, Auxiliadora

São João - avenida Assis Brasil, 3277 - Loja 01, Cristo Redentor

São João - rua dos Andradas, 1179, Centro Histórico

São João - avenida Wenceslau Escobar, 2409, Cristal

São João - rua Anita Garibaldi, 1047, Mont’Serrat

São João - avenida Bento Gonçalves, 5117 – Agronomia

São João - avenida Protásio Alves, 7401 – Petrópolis

Unidades de saúde

US Panorama – Rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº - Lomba do Pinheiro

US Belém Novo – Rua Florencio Farias,195 - Bairro Belém Novo

US Ruben Berta – Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Locais onde tomar a segunda dose de Astrazeneca

33 unidades de saúde (confira a lista)

Locais onde tomar a primeira dose de Pfizer