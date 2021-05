Pesquisa da Furg registra aumento da contaminação por Covid-19 no RS

Uma análise desenvolvida por pesquisadores do Projeto Exactum, do Instituto de Matemática, Estatística e Física (Imef) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), indica a aceleração da contaminação de Covid-19 no Rio Grande do Sul, registrada nas duas últimas semanas. O estudo monitora a velocidade de contaminação em 11 municípios desde 15 de fevereiro deste ano. A pesquisa abrange geograficamente todo o Estado, com o monitoramento de Bagé, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana.

Segundo os pesquisadores, é provável que haja uma correlação entre as medidas de flexibilização social e o crescimento da contaminação. No dia 27 de abril, o governador Eduardo Leite deu fim à bandeira preta no RS, estabelecendo a bandeira vermelha e, consequentemente, liberando diversas atividades.

A pesquisa é baseada no Índice de Reprodução Basal, que é o parâmetro fundamental de qualquer sistema dinâmico epidemiológico. Comumente descrito como R, esse índice fornece um indicativo sobre a aceleração da contaminação, projetando o número médio de contágios causado por uma pessoa infectada. Se o número for 1, significa que cada pessoa infectada contamina pelo menos mais uma. O ideal é que ele seja inferior a 1, provocando assim desaceleração no crescimento dos casos.

Até duas semanas atrás, após um período de diminuição, o índice tendia à estabilização em aproximadamente 0,92 na média das 11 cidades monitoradas. No estudo, a média ponderada das cidades permite a estimativa, por aproximação, do índice no Estado.

Porém, nas duas últimas semanas o índice voltou a crescer, se aproximando da taxa de 1. Além de alertar sobre a provável correlação do crescimento da contaminação com as medidas de flexibilização social, os pesquisadores tratam como preocupante o cenário atual do Rio Grande do Sul, devido aos registros de aceleração da contaminação em outro estados, com o agravante da presença de novas variantes do vírus.