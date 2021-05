Covid-19 responde por mais de 83 mil internações em hospitais no Rio Grande do Sul

A pandemia de Covid-19 já responde por 83.599 internações em hospitais no Rio Grande do Sul. Este volume representa 8% do total de 1 milhão e 71 mil contaminados com o novo coronavírus desde março de 2020. Segundo o boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o índice de recuperados da doença é de 96% (1.023.391 indivíduos), enquanto 2% (20.105) ainda estão em acompanhamento.

Ainda de acordo com o balanço diário do governo estadual, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 82,0%. Ao todo, 1.710 dos 2.802 pacientes internados em 3.417 leitos de unidades de tratamento intensivo estão com Covid-19.

O número de novos casos tem sido alto nas últimas semanas. Nesta quarta-feira (26), foram confirmados mais 5.505 contaminados em todo o Estado. Também foram registradas outras 132 mortes em decorrência da doença, totalizando 27.756 vítimas fatais. São 244 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Dentre as notificações de novos casos desta quarta-feira, a maior incidência ocorreu em Caxias do Sul (323), Porto Alegre (271), Passo Fundo (219), Santa Maria (174), Carazinho (143), Pelotas (142), Bento Gonçalves (131), e Lagoa Vermelha (125). A incidência da doença está em média de 9.416 pessoas por 100 mil habitantes em todo o Estado.