Fiocruz recebe insumos para a produção de 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca

A Fiocruz recebeu na tarde deste sábado (22) os insumos do exterior para a produção de 12 milhões de vacinas AstraZeneca. A previsão inicial era que apenas um dos dois lotes do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), produzido pelo laboratório Wuxi Biologics,chegasse neste sábado ao Brasil, mas a Fiocruz e o Ministério da Saúde conseguiram antecipar a vinda do outro carregamento, previsto para chegar no Brasil no dia 29 de maio. O componente é o mais importante da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19.

Por causa da falta do componente, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) suspendeu na quinta-feira (20) a produção da vacina. Com a chegada do insumo, a produção deverá ser retomada na próxima terça-feira (25).

Desde fevereiro, a Fiocruz já produziu 50 milhões de doses da vacina, cerca de metade das 100,4 milhões de doses previstas no acordo de encomenda tecnológica assinado com a farmacêutica europeia AstraZeneca.